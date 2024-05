Vernon : La Bataille de l’attention

Vous pourrez assister à une conférence-débat sur la bataille de l’attention demain, le samedi 1er juin 2024, à 15h, dans la salle Maubert à l’Espace Philippe-Auguste de Vernon.

Les sollicitations multiples et la masse des informations reçues chaque jour consomment notre attention au quotidien. Pour notre bien-être, la gestion de l’attention est une compétence vitale : c’est le socle sur lequel construire des relations saines, de l’efficacité, un équilibre de vie. Or la surexposition aux écrans fait des ravages sanitaires : dégâts physiques, capacités cognitives diminuées, santé mentale altérée.

Cette conférence propose d’examiner les aspects suivants.

– Pourquoi faire attention à votre attention ? Ce que vous pouvez y gagner.

– Quels sont les mécanismes de l’attention et de la concentration ? Comment les géants du numérique captent notre attention ?

– Les effets des écrans sur l’attention. Les conséquences pour la santé collective. Le péril numérique chez les jeunes accros aux écrans. La numérisation du système éducatif dès la maternelle.

– Les mesures individuelles pour protéger l’attention et la concentration chez les jeunes et chez les adultes.

– Les habitudes collectives à implanter. Les initiatives porteuses d’espoir.

Entrée libre.

Pour plus de renseignements sur la conférence-débat La bataille de l’attention à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.