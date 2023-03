Vernon : La Krok’semaine

Le festival La Krok’semaine aura lieu du 10 au 19 mars 2023 à l’Espace Philippe-Auguste de Vernon. Ce festival jeune public sera l’occasion d’initier les plus petits et de proposer des expériences inédites aux ados : ciné-spectacle et magie, spécialement pour eux ! Émotions, partages et découvertes seront les maîtres mots de cette semaine.

Le programme de la semaine :

Vendredi 10 mars – Espace Philippe-Auguste

20h30 : J’ai trop d’amis

Auditorium

Tarif : 5€ – à partir de 8 ans

Samedi 11 mars – Espace Philippe-Auguste

10h et 11h : Matinette

Médiathèque – Salle heure du conte

Gratuit – de 0 à 3 ans

15h : Jeu contés

Médiathèque – Salle heure du conte

Gratuit – à partir de 7 ans

15h : Conte autour du Sax

Salle Vikings – Gratuit

Dimanche 12 mars – Espace Philippe-Auguste

15h : Autour du conte Ma mère l’Oye

Salle Maubert – Gratuit

16h : Géométrie variable

Auditorium

Tarifs : 15€ / 10€ – à partir de 12 ans

Mercredi 15 mars – Espace Philippe-Auguste

15h : Krok’histoire en musique

Médiathèque – Salle heure du conte

Gratuit – de 3 à 6 ans

16h : Warna, les couleurs du monde

Auditorium

Tarif : 5€ – à partir de 3 ans

Samedi 18 mars – Espace Philippe-Auguste

10h : Krok’musik

Salle Maubert

Tarif : 5€ – à partir de 6 mois

10h : Atelier jeux vidéo

Médiathèque – Salle heure du conte

Gratuit – à partir de 8 ans

15h : Conte en musique

Salle Maubert

Gratuit – à partir de 7 ans

17h30 : Musique en famille

Salle Maubert

Gratuit

20h30 : Ne pas finir comme Roméo et Juliette

Auditorium

Tarifs : 15€ / 10€ – à partir de 12 ans

Informations et réservation : Spectacles : 02 32 64 53 16 – Médiathèque : 02 32 64 53 06

Pour plus de renseignements sur le Festival La Krok’semaine à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.