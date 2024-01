Vernon : la Nuit des Conservatoires

Participez à la Nuit des Conservatoires à Vernon vendredi, le 26 janvier 2024, de 18h30 à 21h30. La Nuit des Conservatoires est un événement national se déroulant chaque année depuis 11 ans. Dans un esprit festif et convivial, la Nuit des Conservatoires est une magnifique occasion pour célébrer les arts et la culture au sein des établissements d’enseignement artistique et de faire découvrir au plus grand nombre les missions de ces équipements culturels si importants dans le paysage local.

L’ambiance sera encore une fois à la découverte ce vendredi 26 janvier à partir de 18h30 dans la rotonde du conservatoire de Vernon pour l’édition 2024.

Élèves et professeurs vous ouvriront leurs portes dès la fin de journée pour vous faire vivre une soirée gratuite pleine de surprises.

Au programme :

18h30 Heure artistique

19h30 Ensemble Jazz

20h30 Concert du département Cordes

Sans réservation

Pour plus de renseignements sur la Nuit des Conservatoires à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.