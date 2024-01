Vernon : La pensée de Hannah Arendt

Aujourd’hui, le vendredi 12 janvier, vous pourrez assister à une conférence sur la pensée de Hannah Arendt à 19h à la Médiathèque de Vernon.

Le rencontre avec … la pensée de Hannah Arendt, est la deuxième de trois conférences de Màtyàs Molnar, agrégé de philosophie, qui présentent la pensée de philosophes qui se sont intéressés au phénomène de la violence. Le but des conférences est de nous aider à affiner notre connaissance du phénomène et des concepts que le trois penseurs nous proposent pour comprendre, contrer ou accepter, la violence. Les conférences sont ouvertes à un public adulte et aux adolescents. A la fin de la conférence le public peut intervenir avec des questions.

Hannah Arendt (1906-1975) : la réflexion de la philosophe allemande se donne comme objet le changement du paradigme social au XXe siècle et les institutions politiques qui se développent et qui doivent prendre en compte l’explosion de la violence dans la période totalitaire. En Allemagne, l’Etat devient dans les faits un monstre qui écrase les individus et les contraint à exercer une violence aveugle sur leurs semblables en faisant de cette violence quelque chose de banal, car organisé de façon à effacer la responsabilité de chacun dans ses agissements.

Entrée libre.

Pour plus de renseignements sur la conférence sur la pensée de Hannah Arendt organisée à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.