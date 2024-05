Vernon : Les Croisières sur la Seine 2024

À l’occasion des 150 ans de l’impressionnisme, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie organise, le dimanche 26 mai 2024, un événement phare : Les croisières sur la Seine au départ de Vernon.

Cette balade impressionniste, pleine d’humour et de légèreté, sera animée par deux guides comédiens qui interpréteront Théodore Robinson, véritable séducteur et Blanche Hoschedé-Monet, jeune fille au caractère bien trempé, pendant une croisière sur la Seine de 2h. À la recherche du lieu idéal pour peindre, ils exploreront les bords de Seine qui ont tant inspirés les peintres impressionnistes.

Trois départs sont prévus tout au long de la journée au départ du quai Caméré à Vernon et jusqu’aux écluses de Notre-Dame-de-la-Garenne. Au fil de l’eau, les passagers découvriront des monuments emblématiques et leur histoire comme le Vieux-Moulin, le château des Tourelles ou encore la maison de Pierre Bonnard. Mais aussi des monuments plus confidentiels comme le château de la Madeleine à Pressagny-l’Orgueilleux et la maison de Gaston Gallimard.

Informations pratiques :

Dimanche 26 mai

Départs à 10h30, 14h et 16h30

Rendez-vous 20 minutes avant le départ de la croisière

Bateau Tivano

Quai Caméré

1, mail Anatole France

27200 Vernon

Contrôle à l’embarquement : chaque passager majeur doit présenter une pièce d’identité en cours de validité et son billet avant de monter à bord.

Attention, ne sont pas acceptés à bord, pour des raisons de sécurité :

les poussettes

les fauteuils roulants. La personne devra être en capacité de marcher (avec aide) jusqu’au bateau et de s’asseoir sur une chaise du bateau.

les animaux

Tarifs : 29€ (plein tarif) / 15€ (tarif 4-12 ans)

Gratuit pour les moins de 4 ans

Pour participer aux croisières sur la Seine au départ de Vernon le 26 mai 2024 la réservation est obligatoire dans la limite des places disponibles.

Information et réservation :

Réservation auprès des accueils de l’Office de Tourisme par téléphone au 02 32 51 39 60 / 02 32 21 31 29 et en ligne sur www.eureka-attractivite.fr/agenda/croisiere-sur-la-seine/occ/1/.