Vernon : Les Olympiades de la Médiathèque

Les Olympiades de la lecture de la Médiathèque de Vernon auront lieu le samedi 29 juin 2024 à partir de 10h, dans le jardin des Arts.

Êtes-vous prêts à vous affronter lors d’épreuves culturelles et sportives ? Mais attention, les défis à relever seront avant tout rigolos ! Pour fêter les Jeux Olympiques, la médiathèque de Vernon propose aux enfants scolarisés du CP au CM2 de s’inscrire en équipe ou seul pour une compétition mêlant le sport et le livre. Une animation joyeuse, en plein air, organisée en partenariat avec l’Ecole des Loisirs et le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil

Pour les enfants de primaire, sans les parents. Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 ou en ligne sur le site internet.

Pour plus de renseignements sur les Olympiades de la lecture de la Médiathèque de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.