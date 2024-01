Vernon : Les vacances de Monsieur Pouce

Demain, le samedi 20 janvier 2024, à 11h dans la salle Maubert à l’Espace Philippe-Auguste la Médiathèque de Vernon propose aux enfants de Maternelle et à leurs parents de découvrir « Les vacances de Monsieur Pouce » dans le cadre de la nuit de la lecture. Contes et chansons accompagnent Monsieur Pouce dans ses vacances à la ferme, en forêt, à la mer ou au zoo et même les jours de pluie.

Pour les enfants de 3/6 ans avec les parents

Gratuit sur inscription : sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06.

Pour plus de renseignements sur le spectacle « Les vacances de Monsieur Pouce » à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.