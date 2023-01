Vernon : Lire un tableau

Samedi à 15h, médiathèque de Vernon, participez à la conférence Lire un tableau. Corps représenté, corps sujet, corps support et corps outil de création…Les liens entre l’art et le corps sont multiples et nous en explorerons ensemble certains aspects. Vous verrez comment a évolué le nu au fil du temps, interrogerez les rapports entre l’art et la science, l’art et la spiritualité ou vous pencherez sur la question du corps en mouvement.

Le cycle de quatre conférences Lire un tableau, animé par Cécile Pichon-Bonin, explore le sujet du corps dans l’art.

Entrée libre et gratuite.

Pour plus de renseignements sur la conférence Lire un tableau à la Médiathèque de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.