Vernon : Mois du film documentaire

Dans le cadre du mois du film documentaire, le film « Le Kiosque », d’Alexandra Pianelli, sera projeté vendredi, le 24 novembre 2023, à 20h à la Médiathèque de Vernon.

Paris, un kiosque à journaux. Alexandra est réalisatrice, fille, petite-fille et arrière-petite-fille de kiosquiers. Elle est venue prêter main-forte à sa mère et, comme dans un vieux rêve d’enfant, joue à la marchande. Depuis cette fenêtre sur la rue, elle filme avec humour et tendresse les coulisses du métier et le défilé quotidien de clients détonants. Mais la presse papier et les commerces de proximité sont en crise, et ce petit jeu s’avère finalement plus compliqué que prévu…

Suivie d’une discussion autour du film.

Gratuit, sans inscription. Film projeté à l’auditorium de l’espace Philippe Auguste.

Pour plus de renseignements sur le mois du film documentaire à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.