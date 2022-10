Vernon : Octobre Rose

De nombreuses animations sont organisées à Vernon dans le cadre d’Octobre Rose. Le mois d’octobre, c’est le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, au niveau national. Il se décline sur tout le territoire de Seine Normandie Agglomération via plusieurs événements, grâce à l’action de partenaires tels que l’ARS ou la Ligue contre le cancer. Un programme riche et animé, toujours pour la bonne cause.

Stand d’information « Une voie pour elles » à Vernon

Stand d’information au centre Leclerc de Vernon les samedis 8 et 15 octobre de 10h à 12h30 pour la course « Une voie pour elles » du 16 octobre.

« Une voie pour elles », Vernon-Giverny

Le dimanche 16 octobre, course-marche pour les femmes ! Sur différentes distances, rendez-vous à la base nautique des Tourelles de Vernon dès 9h. Sans oublier le Village sport, santé et bien-être, installé pour la journée !

Ateliers de prévention et d’échanges à Vernon

Le mardi 18 octobre, ateliers de prévention et d’échanges sur la thématique du cancer du sein à partir de 9h30 à l’Espace Simone Veil ou à 14h30 au Centre social les Pénitents.

Madame vous invite au tennis club de Vernon

Le dimanche 23 octobre de 10h à 13h, venez vous initiez au tennis féminin !

Et comme chaque année, les monuments de la commune revêtent leur plus belle couleur et s’habillent de rose pour ce mois d’octobre.

Pour plus de renseignements sur le programme d’Octobre Rose à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.