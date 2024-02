VERNON : ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE

Vous pourrez voir le concert de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie dimanche, le 4 février 2024, de 16h à 17h30 à l’Espace Philippe-Auguste de Vernon.

En maîtres du baroque, Telemann et Fux nous réjouissent de leurs Ouvertures.

Telemann est le compositeur le plus prolifique de l’histoire de la musique. Parmi les six-cents Ouvertures qu’il écrit, voici un panel qui témoigne de l’ingéniosité musicale de Telemann dont les œuvres procurent autant de plaisir à l’interprète qu’à l’auditeur.

Dans ce concert dirigé par le chef italien Rinaldo Alessandrini, Haendel lui répond avec l’un des chefs-d’oeuvre baroques emblématiques de son oeuvre : la Suite n° 3 de la série Water music, qui fut composée pour accompagner une fête nautique itinérante sur la Tamise en 1717.

Créé en 1998, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie explore un large spectre du répertoire lyrique et symphonique, du baroque aux créations contemporaines. Sa programmation accompagne le développement individuel de ses artistes qui jouent régulièrement en solistes et en chambristes. L’Orchestre se produit fréquemment dans sa région et rayonne aussi sur la scène internationale. Depuis 2020, son directeur musical est Ben Glassberg.

