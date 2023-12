Vous avez rendez-vous samedi, le 9 décembre 2023, à 10h pour une plantation citoyenne à l’arrière de la mairie de Vernon. Ensemble, plantons 18 arbres dans les jardinières autour du parking et sur les deux surfaces enherbées. Tous les Vernonnais sont les bienvenus, enfants y compris, afin de mettre la main à la terre et de rendre Vernon toujours plus verte !

Pour plus de renseignements sur la plantation citoyenne à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.