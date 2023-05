Retour des traditionnelles soirées « Vernon roller » dès le 23 mai 2023 et tous les mardis suivants jusqu’au 4 juillet inclus.

Les 23, 30 mai, 13, 20 juin et 4 juillet, le rendez-vous est donné au Jardin des Arts

Les 6 et 27 juin sur le parking du lycée Dumézil

Animation de 20h à 22h

Rollers, patins à roulettes… les skateboards et patinettes non électriques sont les bienvenus également. Pour la sécurité de tous, pensez aux protections, adultes et enfants.

Le parcours est sécurisé par des signaleurs à chaque carrefour.

Un ravitaillement est offert à l’issue de la première boucle (eau, jus de fruits, fruits)

Les sorties seront annulées en cas de pluie (route glissante)

Tirage au sort chaque soir pour gagner des cadeaux !

Les enfants restent sous la responsabilité des parents

Pour plus de renseignements sur Vernon Roller 2023 appelez le Service des Sports au 02.32.64.39.00 ou rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.