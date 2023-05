Vernon : Salon du Livre 2023

Le 7e salon du livre de Vernon ouvrira ses portes dimanche, le 21 mai 2023, à 10h, dans le magnifique cadre du château de Bizy, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 27200 Vernon. Les passionnés de romans, de biographies, d’ouvrages d’histoire, de sciences fiction, de livres pour la jeunesse, de bandes dessinées, etc., retrouveront, jusqu’à 18h30, 90 auteurs et pas des moindres : Le général Dominique Delors, consultant des chaînes de télévision sur les questions de défense, Gérard-François Dumont, géographe, spécialiste de la démographie et recteur de La sorbonne, l’essayiste Laurent de Gaulle, les romancières Michèle Kahn, Marina Dedeyan et Brigite Piedfert, le prix Goncourt de la biographie Jean-Claude Lamy, l’ambassadeur de France Yves Marek, etc. Le public disposera donc d’un large choix.

Cette année, deux invités sont à l’honneur : Jean-François Kahn et Ségolène Royal.

Animations :

avec Remi Pielot 2 ateliers gratuits de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30, sur inscription au 02.32.64.41.28, de 7 à 17 ans, dans la limite des places disponibles. Combats chorégraphiés avec des armes médiévalespar M.S.A. Escrime.

Personnages en costumes du XVIIème siècle

Conférences en libre accès :

: « Le réel et la mémoire », souvenirs d’un journaliste politique. 16h, SÉGOLÈNE ROYAL:

« Refusez la cruauté du monde, le temps d’aimer est venu ».

Pour plus de renseignements sur le Salon du Livre 2023 de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.