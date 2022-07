Vernon : Soirée jeux à la Ludothèque

Pour finir l’année en beauté rendez-vous le 8 juillet 2022 pour une soirée jeux à la ludothèque “Au fil du Jeu” de Vernon, à partir de 19h30, jusqu’à 22h30. Pour rappel, cette soirée est ouverte à tous (adhérents et non adhérents) gratuitement à partir de 7 ans, et les parents sont ludiquement invités à accompagner les enfants de 7 à 10 ans.

Si le temps le permet, des jeux extérieurs seront proposés.

Pour plus de renseignements sur la soirée jeux à la ludothèque de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.