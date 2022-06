Vernon : Spectacle de danse de fin d’année

L’école de danse Caroline Lemaître présentera son spectacle de fin d’année le samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022 à l’Espace Philippe Auguste de Vernon. Au programme cette année deux spectacles qui plongeront le public dans un univers fantastique bien connu : « Harry Potter ». 150 danseurs sur scène interpréteront des chorégraphies classiques et modernes avec des costumes hauts en couleur, de la 3D et des effets spéciaux.

Il est recommandé au public de commencer par « L’École des Sorciers » s’il souhaite voir les deux spectacles.

Le lien vers la billetterie est ici : https://dansevernon.wixsite.com/carolinelemaitre/evenements

Pour plus de renseignements sur le spectacle de danse de fin d’année de l’école de danse Caroline Lemaître de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.