Vernon : Spectacle sur la Seine

À l’occasion des Jeux Olympiques 2024, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie et les villes de Vernon et des Andelys, proposent, le samedi 8 juin, un spectacle vivant sur la Seine ouvert à tous.

Un spectacle unique sur la Seine par la compagnie Pôle K Olympia est une création artistique sur une péniche, spécifiquement aménagée, qui célèbre le spectacle vivant et le sport au fil de l’eau, en prélude aux Jeux Olympiques 2024. Alliant performances sportives et artistiques, ce spectacle unique d’une heure, s’articule autour de trois disciplines olympiques : le breakdance, le trampoline et le plongeon.

Ce spectacle est librement inspiré de La Divine Comédie de Dante. Trois grands tableaux la composent : l’enfer représenté par le rouge vif et flamboyant, le purgatoire évoqué par le blanc et le paradis symbolisé par le vert, une couleur naturelle et solaire. Chaque tableau permet de mettre en valeur une discipline en l’associant à une scénographie.

Sur le territoire de Seine Normandie Agglomération, deux représentations sont prévues le samedi 8 juin : Le public, installé sur les bords de Seine, pourra assister au premier spectacle à Vernon devant le quai Jacques Chirac de 14h30 à 15h30 et au second spectacle, qui se déroulera aux Andelys devant le quai Grimoult de 19h à 20h.

Gratuit sans réservation.

Informations auprès des accueils de l’Office de Tourisme 02 32 51 39 60 / 02 32 21 31 29.

Pour plus de renseignements sur le spectacle vivant sur la Seine organisé à Vernon et aux Andelys rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.