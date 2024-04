La Ville de Vernon et le SPN Vernon Athlétisme organisent le dimanche 21 avril 2024 sur le territoire de Vernon une course pédestre et une marche « Vernon Tout Court », et sera le théâtre du Championnat départemental des 10 km. La course est homologuée Championnat de l’Eure – Challenge « 3T Sport ».

Pour télécharger le bulletin d’inscription pour Vernon Tout Court 2024 cliquez ici.