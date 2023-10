VERNON : UNE VOIE POUR ELLES 2023

“UNE VOIE POUR ELLES”, en faveur de la Ligue contre le cancer et Mécénat chirurgie cardiaque, s’ouvre à toutes et TOUS pour cette édition 2023 à Vernon. RDV dimanche 22 octobre à la base nautique des Tourelles à Vernon.

FORMATS et HORAIRES des départs :

– 9h : départ 10 km COURSE et RELAIS uniquement. RDV à 8h45 pour l’échauffement.

– 10h30 : départ des 4 km MARCHE / COURSE et départ 9 km MARCHE réservé aux jeunes filles et femmes et 9km MARCHE NORDIQUE. RDV à 10h pour l’échauffement.

Des animations et stands d’informations santé vous seront proposés : marche nordique, beach tennis, basket, zumba kids, aviron et ergomètres, école de sage femme de Rouen, ligue contre le cancer, don du sang,……

Toujours le même objectif : se mobiliser en faveur de la Ligue contre le cancer et Mécénat chirurgie cardiaque.

Inscriptions en ligne sur hello asso. Pour plus de renseignements sur l’édition 2023 d’“UNE VOIE POUR ELLES” à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.