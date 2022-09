Vernon : Village des Associations 2022

Le Village des Associations 2022 de Vernon se tiendra dimanche prochain, le 4 septembre, de 10h30 à 18h30, au parc des Tourelles à Vernonnet. Cette année encore, 116 associations vous accueilleront au parc des Tourelles. Il s’agit d’une belle occasion pour les Vernonnais de découvrir et tester les nombreuses activités proposées, qu’elles soient culturelles, sportives, ou encore caritatives.

Des installations sportives permettront, par exemple, aux visiteurs, de tout âge, de pratiquer du rugby, du tennis, du handball ou encore du basket et du football. Ils pourront également s’initier à l’aïkido et aux percussions africaines ou faire le plein de sensation sur le mur d’escalade. Des combats de sumo attendent les plus courageux, tandis que les plus adroits pourront essayer l’escrime ou le twirling bâton.

Les gourmands ne seront pas laissés de côté, grâce à la présence sur site de 3 food trucks.

Pour plus de renseignements sur le Village des Associations 2022 de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.