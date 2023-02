Villette : la Chandeleur

Habitants de Villette, venez vous réchauffer et fêter la Chandeleur avec l’Association Sportive et Culturelle de Villette (ASCV) dimanche, le 5 février 2023, à 16h salle Georges Courteline à la Mairie. Au menu, crêpes et bonne humeur.

L’ASCV est une équipe de bénévoles dont le seul but est de faire vivre, connaitre et bouger leur beau village. Ils proposent un certain nombre d’animations et de rendez-vous tout au long de l’année.

Pour plus de renseignements sur la Chandeleur à Villette rendez vous sur le site internet www.villette-en-yvelines.fr.