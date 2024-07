ATELIERS RADIOPHONIQUES SENIORS 15 JUIN 2024 00:00 / 24:44 1X

Tout au long de l’année afin de préserver le maintien de la santé, de l’autonomie et de la vie sociale des seniors de la ville de Vernon, il est mis en place des ateliers de radiophoniques en collaboration avec le CCAS de Vernon et RADIO BPM VERNON.

Dans le cadre de nos ateliers radio avec les membres du CCAS de Vernon, cette émission a été animée par un groupe de seniors. Ils reçoivent sur RADIO BPM l’association Habitat et humanisme, et la directrice de l’antenne locale de Vernon Sandra . Nous avons pu mettre en valeur leurs actions : lutte contre l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, l’association agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.