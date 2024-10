EMISSION EN DIRECT DE LA MAISON DE VOISINAGE D’AUBERGENVILLE 00:00 / 19:30 1X

Ines Vandekerkoff, Responsable de la Maison de Voisinage, Julie animatrice de la Maison de Voisinage, Maryse Gaby peintre qui expose à la Maison de Voisinage jusqu’au 31 octobre, et Agnès Chevalier conseillère Municipal déléguée aux équipements culturels et du conseil municipal enfants.

La Maison de Voisinage est une structure de proximité située dans le quartier d’Elisabethville. Ouverte à tous, sa priorité est de favoriser le lien social avec les adhérents et entre les adhérents par le biais d’activités culturelles.C’est un lieu d’accueil et d’échanges où chacun peut s’exprimer et participer au projet de la structure.

Des activités variées

Yoga pour tonifier votre corps et évacuer le stress quotidien, couture, patchwork, tricot ou crochet, pour connaître toutes les astuces de ces loisirs créatifs ou encore cours de cuisine et de pâtisserie pour épater vos convives, atelier chansons, stage informatique, sorties culturelles et randonnées… Vous trouverez une multitude d’activités pour vous détendre et éveiller votre curiosité et votre sens créatif.

Des soirées animées

Concert de blues, de rock ou cabaret, pièce de théâtre… la diversité culturelle est de rigueur, quels que soient vos goûts ou votre âge, vous pourrez profiter, plusieurs fois dans l’année, d’un spectacle gratuit ou à prix mini.

Des expositions sans cesse renouvelées

A chaque mois, sa découverte culturelle ! La Maison de Voisinage accueille peintres, photographes, sculpteurs afin de vous faire découvrir une palette d’artistes contemporains originaux qui ne manquent ni d’imagination ni de talent.

Des livres et du thé

Si vous aimez passionnément la littérature, vous ne pourrez pas manquer le rendez-vous que vous donne la Maison de Voisinage, un mardi par mois. Et si vous aimez lire mais que vous ne savez pas quel ouvrage choisir, alors le «Thé littéraire » est aussi fait pour vous. Ces rencontres culturelles sont l’occasion de passer un bon moment avec d’autres lecteurs, de découvrir des livres et des auteurs dans une ambiance chaleureuse.

La Maison de Voisinage est ce qu’en font les habitants et les usagers qui s’impliquent dans les animations et les ateliers. Il y a toujours un esprit d’accueil et de solidarité, l’envie constante d’apprendre et d’échanger. L’équipe est à l’écoute de ses adhérents pour l’organisation et l’animation de cette structure.

Elle participe également à tous les événements que met en place la ville en proposant des animations originales : Printemps des Arts, Blues sur Seine, Fête de la musique.

La tarification de l’adhésion est selon la situation familiale.

Services proposés

Consultation et emprunts de revues, livres avec adhésion à la Maison de Voisinage

Consultation internet