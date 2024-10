EMISSION EN DIRECT DE LA MEDIATHEQUE D’EPONE PIERRE AMOUROUX

Surplombant la Vallée de la Seine, la médiathèque Pierre Amouroux offre un espace d’échanges et d’épanouissement par la mise à disposition de ses documents, supports papiers et numériques confondus, et sa programmation culturelle riche et variée (matins bambins, apéros littéraires, clubs manga, ateliers créatifs et scientifiques et tant d’autres).