RADIO BPM VERNON était en direct du CENTRE D’ACTION CULTURELLE DOMINIQUE DE ROUX D’EPONE à l’occasion de la « Reprise de la saison 2024/2025 » .

Le Centre d’Action Culturelles Dominique De Roux d’Epône dispense un enseignement spécialisé dans les domaines de la musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques quel que soit le niveau pour découvrir, débuter ou se perfectionner. Il propose également des projets pluridisciplinaires Basés sur deux socles – l’interdisciplinarité et la création – ils sont essentiels dans l’apprentissage des disciplines et sont totalement intégrés aux cycles d’enseignement.

Ils permettent de réunir enseignants et adhérents autour d’un projet commun, tisser des liens, transmettre un savoir, partager des expériences et favoriser la collaboration et la solidarité entre les différents pôles du centre culturel et d’autres établissements. Les pratiques collectives sont proposées dès les petits niveaux.