EMISSION EN DIRECT DU OH 41! MEDIATHEQUE DE ROSNY SUR SEINE

En photo: Elodie Lacordaire, responsable de la médiathèque, Djamila Yacoub, bibliothécaire, et Jean Lecorbeiller, élu à Rosny-sur-Seine en charge de la Culture.

L’accès à la Médiathèque Oh ! 41 et la consultation des documents sur place sont libres et ouverts à tous.

Horaires :

Mardi : 15h-20h

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h

Jeudi : 15h-18h

Vendredi : 15h-18h

Samedi : 10h-16h

Adhésion : voir tarifs sur place. Gratuit pour les -18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées et les bénéficaires du RSA.

Prêts

La carte vous permet d’emprunter 20 documents pour une durée de 4 semaines renouvelable une fois (sauf

pour les ouvrages réservés). Elle vous donne également accès aux documents de 6 autres bibliothèques (Gargenville, Guerville, Mantes-la-Jolie, Porcheville.)