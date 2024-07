EMISSION SPECIALE EN DIRECT DU CHATEAU DE BIZY DE VERNON 00:00 / 20:56 1X

RADIO BPM VERNON était en direct du CHATEAU DE BIZY de VERNON a l’occasion de l’exposition de peintures d’Anne Oudot, par la galerie Jardin dans le Ciel du 16 mai 2024 au 06 juin 2024 ainsi que l’évènement « Les Rendez-vous au Jardin » les 1 et 2 juin 2024. A l’occasion de cet évènement national organisé par le Ministère de la culture, l’équipe du château propose de découvrir le parc du château. Une visite guidée du parc sera proposé à 11h30 et ainsi qu’un Cluédo géant à 15h.

La Galerie Jardin dans le Ciel propose également au Château de Bizy une exposition de plus de 15 dessins en couleurs et en noir et blanc d’Anne Oudot. Anne Oudot revisite l’éternel féminin au travers de portraits sensuels hauts en couleurs. De son approche stylisée émane un univers décalé et ludique.