Mantes-la-Jolie : Concert de Trompes de Chasse

Profitez d’un concert exceptionnel des trompes de chasse du « Bien Allé Parisien » dans la Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie samedi, le 23 mars 2024, à 20h30 à l’occasion de l’édition 2024 du Salon de la chasse et de la Faune sauvage.

Dans le cadre de l’édition 2024 du Salon de la Chasse et de la Faune sauvage, découvrez de grands morceaux traditionnels, fanfares et pièces musicales pour grand ensemble de trompe interprétées par de nombreux champions de trompes à la Collégiale Notre-Dame.

Pièces en duo trompe et orgue.

Prix : 10€ en prévente, 15€ sur place, gratuit pour les enfants.