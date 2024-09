EMISSION EN DIRECT DU OH 41! CENTRE SOCIOCULTUREL ET MEDIATHEQUE DE ROSNY SUR SEINE 00:00 / 20:03 1X

Maëva Esnol, Directrice de l’Action Culturelle de Rosny sur Seine, et Jean Lecorbeiller, Conseiller Municipal Délégué à la Culture et au Patrimoine à Rosny sur Seine étaient les invités de Radio BPM lors de cette émission en direct du Oh 41!

RADIO BPM VERNON était en direct du OH 41! CENTRE SOCIOCULTUREL ET MEDIATHEQUE DE ROSNY SUR SEINE à l’occasion du « 80 ème anniversaire du Débarquement et de la traversée de la Seine » fêté les 21 et 22 septembre lors des Journées Européennes du Patrimoine» .

Le Centre Socioculturel est ouvert à tous : aux petits, aux presque grands, aux jeunes, aux adultes qui savent parfois rester de grands enfants et aux seniors. Haut lieu où il fait bon papoter en toute simplicité, il vous abreuvera de services, d’activités, d’ateliers, de sorties, de rendez-vous culturels, festifs et de détente. Le tout orchestré par une équipe pluridisciplinaire d’agents aguerris.

A l’âge de la retraite et bien après, vous pourrez apprendre à dompter la souris de votre ordinateur, jouer les cinéphiles, donner une seconde jeunesse à votre corps, faire des visites culturelles ou profiter de plaisirs loisirs. Côté familles, enfants et parents prendront plaisir à partager des moments de complicité au fil d’ateliers créatifs, de sorties en forêt mais aussi de temps consacrés au divertissement. Comme à la ludothèque par exemple, un espace où enfants de 0 à 6 ans, parents et grands-parents s’amusent ensemble avec des jouets et des jeux de toutes sortes, adaptés à leur âge et à leurs goûts. Ceux qui aiment transpirer ou entretenir leur vitalité pourront quant à eux s’adonner à des disciplines musclées ou douces : danse, tai chi, qi gong, marche, gym, circuit cardio… D’autres encore trouveront de quoi satisfaire leur insatiable curiosité culturelle grâce à une foule de spectacles, d’expositions et d’animations littéraires. Ceux qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin d’un coup de pouce trouveront là des conseils avisés et une oreille toujours attentive.

.